ASSE - Mercato : certains départs font débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Beric et Fofana

« Personnellement, je regrette Robert Beric. Je n'ai pas aimé le traitement de défaveur dont a été victime le Slovène lors de ses dernières saisons à l'ASSE et j'ai trouvé que Puel l'avait bien mal récompensé alors qu'il avait parfaitement lancé le Castrais en marquant le but de la victoire lors du derby contre Lyon (1-0), d'un superbe coup de tête, pour la première du successeur de Printant sur le banc.

Je pense qu'avec Beric, l'équipe compterait quelques points en plus cette saison. Le n°27 n'avait pas son pareil pour débloquer certains matches. De plus, il n'avait pas été remplacé jusqu'à l'arrivée de Modeste cet hiver. Et bien sûr, je déplore le transfert de Fofana lors des dernières heures du marché estival. La saison de l'ASSE était super bien lancée mais le préjudice sportif a été terrible. La suite, on la connaît, avec cette saison pénible, qui fait suite a une saison qui l'avait été elle aussi, l'an dernier. Après Saliba un an plus tôt, voir le club vendre ses pépites, de plus en plus tôt, est selon moi un signe de son manque d'ambition. J'aurais tant aimé que l'ASSE s'appuie sur cette charnière 100% Gambardella au moins une ou deux saisons...»

Laurent HESS

Honorat

« Autant je peux comprendre qu'on regrette Wesley Fofana, autant j'estime que le défenseur formé à l'Etrat a été bien vendu à Leicester City. Pour Franck Honorat, je suis moins convaincu du fait que l'ASSE a fait une belle affaire en tirant le maximum du potentiel de l'ancien Clermontois. Certes, à 5 M€, il y a eu une plus-value de réalisée pour un joueur considéré par Claude Puel comme un élément de complément... Sauf que, du côté de Brest, on peut aussi se dire qu'un joueur de cette qualité à 5 M€ n'était finalement pas cher payé.

A plusieurs reprises, Franck Honorat l'a dit : il s'épanouit dans son rôle sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Cela change clairement du joueur sans repères ni poste fixe qu'on avait entre-aperçu dans le Forez. Avec sept buts au compteur, le joueur de 24 ans s'est déjà montré plus efficace que le plus efficace des buteurs de l'ASSE cette saison (Hamouma et Bouanga, les meilleurs buteurs des Verts affichent seulement quatre réalisations). Il affiche également autant de passes décisives que le meilleur passeur ligérien (Arnaud Nordin, trois passes). Un concentré de réussite qui forcément m'interpelle… Et pas seulement parce qu'il avait martyrisé Saint-Etienne le 21 novembre dernier (victoire 4-1 avec un but et une passe décisive). Sur ce transfert, le bon coup est clairement à mettre au crédit du SB29. »

Alexandre CORBOZ