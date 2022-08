ASSE - Mercato : plus de dix millions dans les caisses, ça se précise !

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Non, que les supporters de l'ASSE se rassurent, la direction du club n'a pas encore décidé de vendre l'un de ses joueurs. Il s'agit en réalité d'un très vieux dossier, celui de Wesley Fofana, parti du Forez à l'été 2020 en direction de Leicester alors qu'il avait résigné chez les Verts un nouveau contrat quelques mois auparavant.

Cette fois, Wesley Fofana souhaite quitter Leicester et rejoindre Chelsea. Et, on l'a appris il y a quelques minutes, le joueur a été écarté du groupe par son entraîneur, Brendan Rodgers, en vue du match de demain contre Southampton. Fofana à Chelsea, ce pourrait être pour 95 millions d'euros.

Or, l'ASSE avait négocié, selon différentes sources, plus de 10% à la revente de son ancien protégé. Toujours ça de pris si le transfert se réalise.