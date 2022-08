ASSE : pourquoi Hamouma a quitté les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Comme d'autres, il a quitté l'ASSE sur une humiliation. Une descente en Ligue 2, terrible à vivre pour le peuple vert. Mais c'est désormais à l'AC Ajaccio, en Ligue 1, que Romain Hamouma évolue. Loin du Forez et de ses souvenirs, lui qui a passé dix ans au sein du club stéphanois. Dans un entretien accordé à Corse Matin, repris par poteaux carrés, l'attaquant a délivré les raisons de son choix.

"Passer dix ans dans un même club, ça marque forcément. C'est particulier ce que j'ai vécu à Sainté. L'ASSE est un club qui a marqué ma carrière et qui me tient à coeur. Mais les trois dernières saisons étaient assez compliquées en raison des résultats négatifs et du climat autour du club(...)On a été sauvé une première fois grâce à l'arrêt de la compétition suite au Covid, puis l'année suivante on s'est maintenu in extremis. La saison dernière a été particulièrement catastrophique, on n'a jamais existé dans le championnat. On arrive quand même à aller chercher sur le fil cette place de barragiste mais on s'écroule complètement sur ce barrage.

Je ne m'attendais pas du tout à descendre avec Saint-Etienne. C'était très compliqué de rester et je voulais que le club se reconstruise et se renouvelle, sans les anciens. C'était devenu pesant pour moi de ne plus pouvoir donner de résultats au club et à ses supporters. J'avais aussi besoin d'un nouveau challenge afin d'arriver avec plus de fraîcheur."