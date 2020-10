ASSE : pourquoi la blessure de Maçon modifie le Mercato des Verts

Toujours pas, à cette heure, de communiqué officiel de l'ASSE. Et on ne sait donc pas ce dont souffre, avec précision, Yoann Maçon, âme latéral de l'ASSE, qui s'est gravement blessé au genou hier soir avec les Espoirs lors du match qualificatif pour l'Euro 2021 contre la Slovaquie.

Luxation du genou selon certains, croisés pour d'autres, il est fort probable qu'on ne reverra pas de sitôt le joueur sur les terrains. Et peut-être pas cette saison. Un nouveau coup dur pour Claude Puel, l'entraîneur des Verts, qui, comme vous le savez, dispose d'un groupe jeune et déjà amputé de plusieurs éléments en raison de blessures (Abi, Silva, Debuchy) ou de suspensions (Khazri, Kolodjiezczak). Privé de Maçon, Puel va-t-il se résoudre à activer ses réseaux pour tenter de recruter dans les tous prochains jours ?

Les dirigeants de l'ASSE, qui viennent tout de même de louper deux joueurs en une semaine (Saliba, Niang), ont désormais deux possibilités, comme le prévoit le règlement. Ils peuvent, et c'était le cas de M'Baye Niang, recruter un joker. Et ce jusqu'au prochain mercato d'hiver. Un joueur qui devra disposer d'une licence FFF ou LFP et qui donc ne doit pas évoluer à l'étranger. La blessure de Maçon change a donne en ce sens que les Verts peuvent aussi prendre un joker médical.

Toujours impossible pour Saliba

Attention, toutefois, et la précision est de taille, le joker médical devra, lui-aussi, évoluer en France. Impossible, donc, que les dirigeants stéphanois tentent, dès maintenant, de réactiver la piste conduisant à William Saliba (Arsenal). Autre évidence, et en dépit de finances catastrophiques qui ont rendu obligatoire le transfert de Wesley Fofana, Claude Puel devrait cette fois insister pour obtenir un renfort dans les prochaines heures.

A cette heure, et si d'aventure Debuchy ne revenait pas contre Nice dimanche, il manquerait au technicien stéphanois deux latéraux. Sachant, de surcroît, qu'il ne compte pas vraiment sur Miguel Trauco.