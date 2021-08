ASSE, PSG : avec Messi, Puel se mèle des problèmes de riches de Pochettino

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

S'il n'est pas forcément la personnalité la plus exubérante de Ligue 1, Claude Puel est, comme tout le monde, fasciné par la possibilité de voir Lionel Messi débarquer en France au PSG. « C'est un joueur de folie », lance le Castrais, habituellement avare en compliments.

« Messi ? Le problème sera d'assurer un certain équilibre dans l'équipe »

Le naturel reprenant assez vite le dessus, le Manager de l'ASSE s'est vite mis à la place de Mauricio Pochettino et du travail qui attend le coach du PSG si Messi rejoint effectivement la galaxie de stars franciliennes aux côtés de Neymar, Mbappé, Di Maria ou encore Ramos.

« Aujourd'hui quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n'y en a pas beaucoup. Le problème sera d'assurer un certain équilibre dans l'équipe, car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six. Mais cela ne m'appartient pas », a-t-il conclu, laissant le choix à son confrère de répondre à cette problématique de riche.