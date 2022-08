ASSE, PSG – Mercato : Chelsea joue la montre pour Wesley Fofana, son coach à Leicester prêt à le sanctionner

Wesley Fofana deviendra-t-il le défenseur le plus cher de l'Histoire ? C'est ce que l'ASSE espère, le club forézien ayant gardé des droits sur le joueur lors de son transfert à Leicester il y a deux ans. Suivi par le PSG, Fofana est dans le viseur de Chelsea qui a déjà formulé deux offres, dont l'une serait proche de 80 M€. Mais Leicester demanderait autour de 90 M€ pour lâcher le défenseur (21 ans), déjà d'accord avec les Blues.

Rodgers prêt à l'écarter à Leicester

Un montant que Chelsea ne semble pas disposé à accepter pour l'instant. Présent en conférence de presse ce jeudi, Brendan Rodgers, le coach de Leicester a expliqué qu'il n'y avait pas de nouvelle offre. Mais aussi que Fofana n'avait pas demandé à être transféré et qu’il serait prêt à l'écarter du groupe pour le match de ce week-end si il n’a pas le bon état d’esprit. Leicester doit affronter... Chelsea !

No transfer request from Fofana, Rodgers says.



In-depth discussions on his future and his mindset at today's press conference.



Rodgers not afraid to leave him out of the 11 if he deems his head is not in the right place. #LCFC https://t.co/r8aUkiKhy6