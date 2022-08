ASSE, PSG - Mercato : Fofana bientôt défenseur le plus cher de l'histoire ?

Incroyable trajectoire que celle de Wesley Fofana ! Il y a deux ans, le défenseur central était encore à Saint-Etienne, dans son club formateur. Mais 24 mois plus tard, il pourrait devenir l'arrière le plus cher de l'histoire du football ! Entre 2020 et aujourd'hui, il a été transféré à Leicester pour 35 M€ plus 5 M€, a explosé en Premier League, a attirer le regard de Manchester United, du PSG et de Chelsea et aurait même pu devenir international A en juin dernier s'il ne s'était pas marié au même moment.

Thomas Tuchel l'a érigé en priorité pour sa défense alors qu'il a déjà recruté Kalidou Koulibaly en provenance du Napoli. Chelsea a formulé une première offre de 75 M€, repoussée par Leicester. Le manager des Foxes, Brendan Rodgers, a assuré ne pas être vendeur. Mais selon The Independent, il pourrait céder pour 87 M€, soit le montant le plus élevé jamais débourser pour un défenseur. C'est ce qu'avait payé en 2019 Manchester United pour Harry Maguire, qui arrivait déjà de Leicester. Souhaitons à Fofana une meilleure carrière à Chelsea que l'Anglais chez les Red Devils...

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. Negotiations will continue with Leicester, they insist he’s not for sale but Chelsea will now push again after bid for more than £70m turned down last week. 🚨🔵 #CFC



