ASSE, PSG – Mercato : le FC Barcelone prêt à détourner une cible de Puel

La semaine dernière, le nom de Kays Ruiz-Atil a été cité parmi les (nombreuses) pistes étudiées par Claude Puel à l'ASSE. Le manager des Verts envisagerait de renouveler le même type d'opération que pour Adil Aouchiche l'an dernier, Ruiz-Atil étant lui aussi en fin de contrat au PSG.

Mais le jeune milieu est convoité et l'affaire s'annonce compliquée pour l'ASSE vue la concurrence sur le dossier. Le Barça serait également sur le coup. Selon Mundo Deportivo, le club catalan aimerait en effet récupérer le joueur, formé à la Masia avant de rejoindre Paris.

