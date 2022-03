ASSE, PSG – Mercato : Matuidi se lance dans un nouveau projet, son avenir dans le flou

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ecarté du terrain à l'Inter Miami, Blaise Matuidi (35 ans) a accepté un rôle d'ambassadeur du club de MLS jusqu'à la fin de la saison. Evoqué l'hiver dernier à l'ASSE, à Troyes et même à l'OL, le Champion du Monde 2018 n'est pas encore sûr de reprendre sa carrière de joueur professionnel.

C'est en tout cas ce qui ressort de son ultime entretien à So Foot où il est revenu sur son nouveau projet : la création d'un fond d'investissements destiné à investir dans les nouvelles technologies. Un monde qui passionne désormais le milieu de terrain.

« Je vais continuer bien évidemment à m’entraîner, j’essaye de garder la forme. Arrivera ce qui arrivera. Aujourd’hui, je ne me pose pas forcément la question. Tu vas me dire que c’est bizarre, car si on parle uniquement de foot, je ne joue pas les week-ends. Mais c’est mon état d’esprit actuel, on va voir dans les mois à venir quelle direction donner à ma carrière de footballeur. Travailler dans un autre domaine en parallèle du foot, ce n’est pas un frein pour moi », a glissé l'intéressé, qui a également entraîné plusieurs anciens coéquipiers (Dybala, Kanté, Benalouane) dans son projet.

Alexandre Corboz

Rédacteur