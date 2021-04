ASSE, PSG - Mercato : nouvelles révélations de taille dans le dossier Aouchiche

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L’ASSE va de nouveau de l'avant. Après deux succès consécutifs à Nîmes (2-0) puis à domicile contre les Girondins de Bordeaux (4-1), le tout avec la manière, les Verts devront franchir l’obstacle dressé demain par le PSG au Parc des Princes afin d’y voir plus clair dans la course pour le maintien (13h). Pour ce faire, L’Équipe laisse entendre que Claude Puel est parti pour titulariser Adil Aouchiche.

Recruté au PSG l’été dernier, le milieu offensif (18 ans) réalise une première saison correcte, parsemée d’inévitables passages à vide qui lui ont fait compiler deux buts et cinq passes décisives en 28 matches de Ligue 1. Le quotidien sportif revient sur les coulisses de son arrivée à Saint-Étienne en rappelant quelques chiffres-clés de cette opération qui avait fait beaucoup parler à l’époque.

Sept millions finalement déboursés pour Aouchiche ?

En plus de 4 M€ de prime à la signature, on apprend ainsi que l’ASSE a dû, en vertu de l’article 261 de la charte du football, verser une indemnité de formation au PSG. S’il prolonge - ce qui devrait être le cas d’après Bernard Lions - celle-ci pourrait dépasser 3 M€ ! Plus 20% de sa future indemnité en cas de transfert, ce qui serait ici un retour sur investissement pour les Verts.