ASSE, PSG - Mercato : Ramirez fait déjà de l’ombre à Haaland et Mbappé

L’ASSE a surpris tout son monde mardi soir en finalisant l’arrivée sur le gong d’Ignazio Ramirez. Sans qu'on sache pourquoi et alors qu'il n'avait validé jusqu'à présent aucun prêt sans option d'achat, Claude Puel a donné son aval à l'arrivée de cet obscur buteur du championnat uruguayen, auteur de 11 buts sur les 10 derniers matchs.

Si les supporters de l’ASSE trépignent déjà d’impatience à l’idée de voir le goleador uruguayen à l’œuvre en Ligue 1, ses statistiques semblent déjà leur donner raison. Comme on peut le voir ci-dessous, Ramirez peut afficher un bilan très prometteur dans la catégorie des U24.

Dans le monde entier, seuls quatre joueurs de cette tranche d’âge ont ainsi plus marqué que Ramirez l’année dernière. Et pas des moindres puisqu’il s’agit tout bonnement d’Erling Haaland (Dortmund, 53), Kylian Mbappé (PSG, 48), Patson Daka (Leicester, 38) et Arthur Cabral (Bâle, 35). Le neo Stéphanois totalise de son côté 33 réalisations avec le Liverpool Montevideo.