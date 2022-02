ASSE, PSG - Mercato : un ancien des deux clubs rebondit en Bolivie !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Formé au PSG puis passé par l’ASSE entre 2015 et 2016, l’attaquant Jean-Christophe Bahebeck vient de signer un contrat en Bolivie, quelques mois après avoir résilié son contrat avec la Partizan Belgrade.

Recruté par l'Atlético Palmaflor jusqu’en 2023, Bahebeck justifie ce choix de carrière par la volonté d’un « challenge » : « J'ai joué dans beaucoup de clubs européens et j'aime voyager. J'aime le défi, j'aime de nouvelles aventures, J'en ai discuté avec ma famille, que ce soit mon frère, ma mère, mes soeurs. L'aventure en Bolivie ma plaît énormément. On m'a dit énormément de bien sur le pays, sur la ville de Cochabamba. Découvrir l'Amérique du Sud dans un tel pays, ça me rend très heureux. Les Boliviens sont très chaleureux, ils sont différents des personnes qu'on peut croiser en France ».

El francés 🇫🇷 Jean-Christophe Bahebeck, de jugar con Zlatan Ibrahimovic en el PSG a fichar con el Palmaflor de Bolivia 🇧🇴.



El fútbol y sus caminos inesperados. pic.twitter.com/JXHDrOhRFx — Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) February 8, 2022