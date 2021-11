ASSE - PSG : Pierre Ménès s’attaque à Messi et aux supporters stéphanois après l’épisode Neymar

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La logique a été respectée hier à Geoffroy-Guichard, où le PSG est venue s’imposer devant une équipe de l’ASSE valeureuse mais réduite à dix contre onze juste avant la mi-temps (1-3). Timothée Kolodziejczak s’est en effet rendu coupable d’une faute sur Kylian Mbappé qui filait au but.

En seconde période, un autre fait de jeu a eu lieu : la blessure de Neymar, mal retombé sur sa cheville après un tacle d’Yvann Maçon. Conspué depuis sur les réseaux sociaux, le joueur de l’ASSE n’a pourtant pas directement blessé l’attaquant brésilien, plutôt victime d’une mauvaise chute.

En revanche, le comportement des supporters stéphanois est lui à déplorer. « Sorti sur une civière, il a été conspué par le public de Geoffroy-Guichard qui a fait preuve d’une immense bêtise, d’un manque de fair-play absolu et a confirmé la déliquescence du comportement de certains dans les tribunes », a analysé Pierre Ménès sur son blog.

L’ancien consultant de Canal+ a eu plus de mal à se positionner au sujet de la prestation de Lionel Messi, auteur de trois passes décisives mais discret dans le jeu. « À 11 contre 10, Paris a monopolisé le ballon et les occasions. La domination parisienne était totale mais Messi, qui pour une fois n’était pas transparent, était en revanche d’une imprécision assez incroyable, a-t-il détaillé. L’imprécision de l’Argentin a été réelle mais sachant que la Pulga termine quand même le match avec trois passes décisives, ce n’est pas facile de juger sa prestation… »

