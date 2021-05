ASSE : Puel a déjà lancé un grand coup de balai en vue du Mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Claude Puel a été clair lors de son point presse d’hier : le mercato devrait être très calme à l’ASSE cet été. « Il y a tellement de joueurs touchés par le Covid, des blessures ou des petites alertes. Nous cherchons à donner du temps de jeu. Nous avons un rôle de développement car nous ne pourrons pas être présent sur le prochain mercato », a assuré l’entraîneur des Verts devant les médias.

Le Castrais a déjà posé la première pierre d’un allègement conséquent de son effectif à Saint-Étienne puisqu’Actufoot affirme que pas moins de 17 joueurs stéphanois nés entre 1997 et 2005 ne devraient pas être conservés chez les jeunes !

17 jeunes joueurs non conservés par l'ASSE !

La liste des Verts concernés du plus jeune au plus ancien serait la suivante : Jérémie Porsan-Clémente (attaquant), Sétigui Karamoko (défenseur), Fabricio Lopes Kone (attaquant), Clément Roubat (défenseur), Adam Yousfi (milieu), Yvann Bonnemain (milieu), Faël Ahmane (défenseur), Kaïs Bendriss (défenseur), Franck Boli (défenseur), Yanis Fetheddine (milieu), Ermias Hilaire (défenseur), Victor Monteiro (milieu), Jordan Morel (milieu), Yassimi Moyo (défenseur), Marwan Ouroui (attaquant), Lorenzo Bertrand (milieu) et enfin Léo Gay (défenseur).