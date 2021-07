ASSE : Puel fait une grande annonce sur le Mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que l’ASSE s’est incliné face à Clermont en amical (3-2), le Castrais a déclaré en après match que le contenu avait été « pas mal ». Mais il a également évoqué le mercato à venir des Verts.

« Si un joueur devait nous rejoindre, c'est parce qu'il représente une valeur ajoutée à l'effectif, sinon ce n'est pas la peine. Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif » a-t-il lâché à l’Equipe. Comme Jean Français Soucasse avait prévenu, le mercato risque d’être atone à l’ASSE.

🎙 #Puel : « Si un joueur devait nous rejoindre, c'est parce qu'il représente une valeur ajoutée à l'effectif, sinon ce n'est pas la peine. Si on a 1 opportunité ou 2, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif ». #ASSE



