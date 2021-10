ASSE : Puel ouvre une brèche inattendue au Mercato, Ramirez oublié ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE n’a gagné aucun de ses 13 derniers matches de L1 (6 nuls, 7 défaites) et peut, si elle ne s’impose pas aujourd’hui à Metz, établir la plus longue disette de son histoire. Malgré ce bilan famélique, Claude Puel a conservé un peu de crédit grâce à deux nuls arrachés dans les derniers instants, lors du derby contre l’OL (1-1) et face à Angers, la semaine dernière (2-2). C’est donc encore lui qui fait ses choix au niveau sportif.

En Lorraine, L’Équipe croit ainsi savoir qu’Ignacio Ramirez sera une nouvelle fois bouté hors du onze de départ des Verts, Wahbi Khazri et Denis Bouanga lui étant vraisemblablement préférés en pointe. L’attaquant uruguayen (24 ans) vient pourtant de marquer son premier but sous les couleurs stéphanoises en réserve.

Autre sujet attendu par les supporters de l’ASSE : un joker. L’entraîneur des Verts a affirmé « qu’il n’y avait pas de perspectives » de voir un joueur supplémentaire arriver même si la cellule de recrutement continue son travail, rapporte Le Progrès. Il faudra peut-être attendre le mercato hivernal et la CAN, qui va fortement impacter le club ligérien. « On verra en temps utile. Ce sont des choses embêtantes », a glissé Puel dans Le Progrès.

