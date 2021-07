ASSE : Puel prêt à réserver une grosse surprise en défense centrale ?

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Claude Puel a deux priorités de recrutement cet été : un défenseur central et un n°9. Deux recrues qui tardent à arriver, faute de moyens. Ce qui semble inciter Claude Puel à réfléchir à des solutions internes. Ainsi, en attendant les retours de Saidou Sow et Harold Moukoudi, Puel a donné du temps de jeu aux jeunes Marvin Tshibuabua et Mickaël Nadé lors des premiers matches de préparation, aux côtés de Timothée Kolodziejczak.

Gourna-Douath testé en défense

Mais il a aussi surpris, contre Bourg-Péronnas (1-1), en repositionnant Lucas Gourna-Douath en défense centrale, vendredi dernier. Puis en faisant encore redescendre d'un cran le joueur le lendemain face à Grenoble (2-1). Le jeune milieu défensif (17 ans) a les qualités de vitesse que cherche Puel à ce poste, et comme il a beaucoup de solutions au milieu (Neyou, Camara, Youssouf, Moueffek)... Les prochains matches face à Clermont, Marseille et Francfort en diront sans doute plus sur la volonté du Castrais de prolonger ou non l'expérience.