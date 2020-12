ASSE : Puel tient déjà deux signatures alléchantes pour cet hiver

L’ASSE n’aura pas les moyens des ambitions de Claude Puel au mercato hivernal. La cause est entendue depuis que Jean-Luc Buisine a affirmé en interne que les Verts ne dépenseraient pas un seul euro pour recruter en janvier 2021. Hormis si le club ligérien arrive évidemment à concrétiser des ventes, ce qui a été difficilement le cas cet été.

Un premier contrat pro de 3 ans pour Gabard et Sidibé ?

Malgré tout, Puel aimerait se renforcer avec deux éléments : un défenseur central droitier doté d’une bonne relance et un avant-centre solide. Si la magie de Noël pourrait opérer pourquoi pas dans ces deux dossiers, l’ASSE aurait avancé sur deux autres. Moins onéreux et plus prometteurs. Selon Gaël42, insider bien renseigné sur les Verts, avance que Baptiste Gabard (milieu) et Ahmed Sidibé (milieu) devraient signer leur premier contrat professionnel !

Il s’agirait d’un contrat de trois ans avec leur club formateur. Pour le premier nommé - qui aurait déjà prolongé - on se rappelle qu’il avait brillé en amical le mois dernier contre Grenoble (3-2). Il avait même été question d’une inclusion de Gabard dans le groupe des Verts, qui devrait finalement être pour plus tard vu son dynamisme à la récupération. Sidibé, aligné lui aussi face aux Isérois, avait également fait bonne impression.