ASSE, RC Lens – Mercato : Benjamin Bouchouari justifie son choix des Verts

Ce vendredi, l'ASSE a présentée son ultime recrue Benjamin Bouchouari (20 ans), arrivé en provenance du club néerlandais du Roda JC (D2). En conférence de presse, le milieu belgo-marocain a justifié son choix, lui qui était notamment dans le radar du RC Lens.

« J'ai choisi Saint-Etienne car ils étaient vraiment intéressés »

« J'ai choisi Saint-Étienne car ils étaient vraiment intéressés, il y avait beaucoup de confiance et c'est pour ça que je suis ici maintenant. Je pense que la Ligue 2 est une bonne compétition pour moi, pour évoluer comme joueur », a-t-il glissé.

Présent à ses côtés, Loïc Perrin a également évoqué cet accord rapidement trouvé avec Bouchouari. « C'est très rare mais on s'est mis d'accord en trois jours. On a vraiment senti une réelle envie chez lui de nous rejoindre malgré l'intérêt d'autres clubs plus important. Il y avait une certaine concurrence sur le dossier mais le courant est très bien passé. Les négociations avec Roda sont allées très vite aussi. La cellule de cecrutement est allée le voir en en juillet. On savait que c'était un jeune joueur de talent, que pas mal de clubs suivaient », a expliqué le coordinateur sportif des Verts.