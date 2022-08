ASSE, RC Lens – Mercato : Bouchouari attendu chez les Verts... qui peuvent oublier Tardieu !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Piste surprise révélée par L'Equipe vendredi, Benjamin Bouchouari (Roda JC, 20 ans) est bel et bien tout proche de rejoindre l'ASSE. Selon Le Progrès, le dossier du milieu belgo-marocain pourrait même s'accélérer ce lundi. Dans ce dossier où les Verts font face à la concurrence du RC Lens, il est même question que Sainté débourse un petit transfert (aux alentours de 1 M€ selon le Progrès, un peu plus pour la presse néerlandaise).

Roda confirme le probable départ de Bouchouari

Titulaire indiscutable au sein de la formation de D2 néerlandaise, Benjamin Bouchouari, qui n'a pas joué contre Jong Ajax (1-0) ce week-end, est bel et bien proche d'un départ comme l'a reconnu son coach Jurgen Streppel dans les médias locaux : « Il y a deux ans, après de nombreuses errances, Benji est venu chez nous en tant qu'amateur. Maintenant, il va probablement partir. C'est une affaire fantastique pour Roda, malgré la perte de l'un de nos meilleurs joueurs. Mais il a aussi besoin d'un nouveau défi ».

Les pistes Kaba et Tardieu bientôt refermées ?

L'arrivée de Bouchouari devrait mettre fin à plusieurs pistes comme celle menant au prometteur Mohamed Kaba (Valenciennes), dont le transfert estimé entre 2 et 3 M€ était plus onéreux, mais également celle menant à Florian Tardieu (ESTAC). De toute façon, la venue du milieu de terrain troyen – qui était mal embarquée – s'est encore compliquée depuis le fiasco de l'arrivée dYoann Touzghar. Les intérêts de Tardieu et de Touzghar étant aux mains du même groupe d'agents (AGJ), on imagine mal la direction de l'ASSE discuter avec leur représentant Gad Cohen, lequel a récemment menacé de balancer les captures des conversations avec les Verts en représailles des critiques autour de l'échec du transfert.