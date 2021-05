ASSE, RC Lens – Mercato : Denis Bouanga n'est pas sollicité que par Olympiakos

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Sur France Bleu, Denis Bouanga est revenu sur sa saison en dents de scie avec l'ASSE. « Je pense que c'est la première saison où je galère, a-t-il confié. Je n'ai jamais eu autant de trous comme ça, de phases où on aurait dit que je ne savais plus jouer au foot. J’avais la sensation d’avoir perdu mon football. De ne pas savoir marquer ou cadrer une frappe… »

Il a la côte à Lens

Avec 7 buts et 4 passes décisives, le Gabonais a tout de même des stats correctes. Et il fait partie des joueurs stéphanois les plus bankables. Et de ceux qui pourraient être convoités. Olympiakos serait déjà venu aux nouvelles et le RC Lens aussi. Aux dernières nouvelles, le club Sang et Or serait même très intéressé par sa venue... A suivre...