ASSE, RC Lens – Mercato : en parallèle de Mostafa Mohamed, les Verts visaient déjà ce buteur estampillé FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Comme révélé sur notre site mercredi, l'ASSE lorgne de nombreux buteurs en Europe. Les Verts observent notamment régulièrement ce qui se passe en Turquie, en Suisse et en Belgique, suivant notamment les performances de l'attaquant de Louvain Thomas Henry (26 ans).

Auteur d'une brillante saison en Jupiler League (21 buts) et sous contrat au OH Louvain pour encore deux ans, l'ancien Nantais a même déjà été approché par les dirigeants stéphanois... Mais pas ces derniers jours.

Henry était (déjà) une option à l'époque Mostafa Mohamed

Selon le site En Vert et Contre Tous, les contacts entre l'ASSE et Thomas Henry ont eu lieu en janvier dernier quand les dirigeants foréziens cherchaient à faire venir Mostafa Mohamed en provenance du Zamalek. A l'époque, le dossier n'avait pas été poussé plus.

Si Saint-Etienne n'a pas relancé les contacts depuis, le site internet assure qu'il faudra débourser une somme proche de 5 M€ pour faire signer le buteur français, également cité du côté du RC Lens.