ASSE, RC Lens, Stade Rennais - Mercato : l'OM bouleverse le dossier Bouanga !

Pablo Longoria n'en finit plus de multiplier les pistes en ce début de mercato. Alors qu'il a déjà bouclé les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder, le président de l'​Olympique de Marseille aurait désormais l'ailier gauche de l'AS Saint-Etienne, Denis Bouanga, dans le viseur, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Verts, l'ancien joueur de Nîmes était déjà courtisé par le RC Lens, le Stade Rennais et plusieurs clubs étrangers.

"Le board de l’Olympique de Marseille vient de nouer des contacts avec l’entourage de l’ailier droit stéphanois et international gabonais, Denis Bouanga. Une prise de renseignements. Dans le monde du football français, Pablo Longoria impressionne par sa ténacité", a révélé l'insider sur son compte Twitter.

Le board de l’Olympique de Marseille vient de nouer des contacts avec l’entourage de l’ailier droit stéphanois & international gabonais, @BouangaDenis !!!

Une prise de renseignements !!



Ds le monde du football FRANÇAIS, Pablo Longoria impressionne par sa ténacité. #OM #ASSE pic.twitter.com/sVlw0cghzM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 5, 2021