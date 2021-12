ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Dupraz et Stéphan à la lutte pour un ancien des Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Contraints de dénicher des moutons à cinq pattes dans des championnats mineurs pour faire face à un gros manque de moyens, l'ASSE et le RC Strasbourg prospectent un peu partout...Y compris dans les petits clubs grecs.

Si l'on en croit le bien renseigné MSV Foot, les Verts, les Alsaciens mais également le Standard de Liège (D1 belge) suivent tous avec attention les performances de l'attaquant camerounais Kévin Soni (23 ans).

Formé aux Girondins de Bordeaux et passé également par Pau et par de nombreuses réserves de clubs espagnols (Espanyol Barcelone, Villarreal, Celta Vigo), le natif de Douala est arrivé en Grèce l'été dernier et réalise des débuts plutôt convaincants (4 buts, 2 passes décisives en 11 matchs). Il est sous contrat avec le club héllène jusqu'en juin 2024.

