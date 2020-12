ASSE, RC Strasbourg – Mercato : que penser de la piste Harouna Sy (Dunkerque) ?

Comme révélé par L'Equipe, plusieurs clubs de Ligue 1 – parmi lesquels l'AS Saint-Etienne ou encore le RC Strasbourg – ont des vues sur le latéral gauche de l'USL Dunkerque Harouna Sy (24 ans). Une piste low cost et facilité par la décision de la DNCG de prononcer une rétrogradation à titre conservatoire au club nordiste face à sa situation financière critique.

Strasbourg et Dijon préparent l'avenir

Le quotidien sportif parle d'un intérêt prononcé concernant le RC Strasbourg et le Dijon FCO et de simple supervision concernant le MHSC et l'ASSE. Il faut dire qu'en Alsace comme en Bourgogne, le poste de latéral gauche correspond à un vrai besoin. Au RCSA, il est actuellement occupé par Anthony Caci (23 ans) avec Lionel Carole (29 ans) en doublure. Le second sera en fin de contrat en juin et (probablement) non reconduit. Au DFCO, le titulaire Fouad Chafik (34 ans) est dans la même situation que Carole.

Les Verts contraints de faire une place avant d'envisager Sy

Attentif au marché de la Ligue 2, Montpellier n'a pas vraiment de besoin à ce poste. Mihailo Ristic (25 ans) s'est bien adapté à son nouveau rôle et se pose un véritable client pour l'ancien titulaire Ambroise Oyongo. Du côté de Saint-Etienne, le besoin d'un latéral gauche existait déjà l'été dernier mais les non-départs de Miguel Trauco et de l'éternel blessé Gabriel Silva avaient obscurci l'horizon pour un renfort.

Satisfait du coup Yvann Maçon, recruté pour 400 000€ dans le Nord alors que le club évoluait encore en National 1, l'ASSE a pour avantage d'avoir d'excellentes relations avec Dunkerque. Le profil d'Harouna Sy peut effectivement être intéressant d'autant que le prix ne sera pas excessif. Mais sans départ du Péruvien (qui s'est bien relancé sur les derniers matches), il peut probable que Saint-Etienne ne prenne le risque d'empiler les joueurs. Un dossier qui semble surtout lié à d'éventuels départs.