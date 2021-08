ASSE, RC Strasbourg – Mercato : un club de L1 s'accroche pour Pape Abou Cissé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Désireux de quitter l'Olympiakos (déjà sorti de la Ligue des Champions dès le 3e tour préliminaire) et si possible de revenir en Ligue 1, Pape Abou Cissé (25 ans) n'a que peu de chances de revenir à l'ASSE. En effet, le club grec est moins conciliant aujourd'hui sur les modalités d'un prêt. La formation du Pirée campe sur ses positions, restant sur les 10 M€ de l'option d'achat fixée pour les Verts.

Si le RC Strasbourg – qui cherche à se renforcer en défense à la demande de Julien Stéphan – n'a pas les moyens de suivre non plus, un surprenant club s'accroche et continue le forcing : Troyes. L'Est éclair rapportent que les dirigeants du club aubois, promu en Ligue 1 mais soutenus par le City Group, poursuivent les échanges avec l'entourage de Cissé et l'Olympiakos.

L'ESTAC semble aujourd'hui le mieux placé sur le dossier même si d'autres pistes sont étudiées en parallèle pour renforcer l'équipe dirigée par Laurent Batlles où évoluent aujourd'hui les anciens Verts Jessy Moulin et Dylan Chambost.