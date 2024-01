ASSE : retournement de situation pour la fin du mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis plusieurs jours, des rumeurs annoncent l'arrivée d'une dernière recrue à l'ASSE. Certaines parlaient du Marseillais François-Régis Mughe, d'autres d'un milieu offensif, car Olivier Dall'Oglio estime qu'il manque un liant entre son compartiment défensif et ses attaquants. Il a même été question d'un espoir du football français qui évolue à l'étranger. Quoi qu'il en soit, ce dernier renfort devait être un joueur offensif. Mais selon Le Progrès, la tendance aurait changé.

Plus de mouvement cet hiver ?

Il ne serait finalement plus question de recruter, à moins d'une opportunité exceptionnelle, et on sait qu'elles sont rares à ce moment-là de la saison. Yvann Maçon, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku devraient demeurer les seules recrues hivernales des Verts. Idem dans le sens des départs où Thomas Monconduit, dont le temps de jeu est pourtant réduit, devrait rester.

🟢 Une fin de mercato d'hiver calme pour l’@ASSEofficiel



Yvann Maçon, Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku devraient être les seules recrues chez les Verts.



Seule l’opportunité de recruter un joueur offensif capable de bousculer la hiérarchie pourrait changer la donne.#ASSE pic.twitter.com/okiVEGGkmK — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) January 31, 2024

