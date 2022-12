ASSE : Ruffier, Mercato, Puel... Bayal Sall allume les dirigeants comme jamais !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE a déçu Bayal Sall « Je ne peux pas ramener des pépites à Sainté car le club m’a déçu. Ils sont venus collaborer avec un centre de formation de D3 dans mon pays sans m’en parler. J’ai appris ça par les journaux et ça m'a déçu. J’aime ce club, je suis respecté dans le Forez. C’est mon club de cœur, c’est le club qui m’a tout donné. Ils sont venus au Sénégal, dans mon pays, ils collaborent avec un club sans m’informer. C’est dommage et ça ma fait mal de leur part. » Pas assez d’anciens pour conseiller les Verts « Il manque des anciens joueurs pour aider le club. Ils feront comprendre aux joueurs qu’il y a une histoire derrière ce club, ce maillot. C’est un club qui est en train de perdre son ADN. Même au Sénégal, les gens se questionnent pour comprendre ce qu’il se passe au club. Je ne sais pas quoi leur répondre. J’avais prévenu le président Romeyer il y a trois saisons que le club allait descendre. Si le club ne prenait pas un virage, il allait droit dans le mur. Malheureusement, c’est ce qui est arrivé. On a le meilleur public de France mais le club est en train de tout perdre. » L’affaire Ruffier pas digérée « J’avais dit au président que si Puel n’arrêtait pas son fonctionnement, on allait descendre. C’est ce qui est arrivé. Si je me foutais du club, je ne m’inquiéterais pas mais ce n’est pas le cas ! D’ailleurs, ce qui s’est passé avec Ruffier est terrible. Le club a manqué de classe sur ce coup. Il faut respecter ce qu’il a fait au club. Il faut être reconnaissant mais le club et la direction ne sont pas reconnaissants. »

« Il ne faut pas acheter pour acheter. À eux de choisir les joueurs nécessaires et qui apportent une plus-value. À mon avis, il est préférable de prendre 4-5 joueurs de très bons niveaux que 10 ou 15 moyens (...) C’est la plus mauvaise défense de la Ligue 2 donc forcément c’est que ça ne fonctionne pas. Je leur avais proposé des joueurs. Des garçons qui ont du caractère. J’avais même proposé un profil qui me ressemblait beaucoup. Ils n’ont préféré ne pas donner suite mais il aurait pu lui donner une semaine d’essai pour le voir au moins. »

