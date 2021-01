ASSE : Ruffier n’a pas dit son dernier mot et relance le Mercato des Verts !

L’annonce a été faite hier en fin de matinée : l’ASSE a officialisé la fin de son aventure avec Stéphane Ruffier. Le gardien basque a donc été libéré de ses six derniers mois de contrat par le club ligérien, où Claude Puel l’avait mis au placard. Selon L’Équipe, ce timing n’est pas innocent.

« En agissant ainsi, le club cherche à déminer ce dossier ultra-sensible, peut-on lire dans le quotidien sportif. Le fait qu’il a envoyé sa lettre de licenciement à Ruffier juste avant l’ouverture de ce mercato d’hiver n’a rien d’une coïncidence. L’ASSE a allégé d’un coup sa masse salariale de 2 M€ (toutes charges comprises). Si elle devra provisionner cette somme en vue de l’inévitable procès aux prud’hommes qui se profile, un jeu d’écritures comptables peut lui permettre de l’utiliser tout de suite. Puel a besoin de recruter un buteur et un défenseur central expérimentés pour sauver la place des Verts. »

Ruffier souhaiterait se donner un dernier défi

Sans l’énorme salaire de Ruffier, l’ASSE aura donc les coudées plus franches pour recruter cet hiver. Quant au gardien basque, si l’idée d’une retraite anticipée a pu germer dans sa tête, il n’aurait pas son dernier mot et « ne serait pas contre un dernier défi afin de ne pas finir sa brillante carrière ainsi. » Et comme le disait Georges Clémenceau : « le talent, c’est le rebond. »