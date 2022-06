ASSE : Ruffier n’en a pas encore fini avec les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts peuvent-ils éviter les barrages ?

Le dénouement est encore loin. Comme nous vous en parlions hier, Stéphane Ruffier et l’AS Saint-Étienne continuent leur bataille juridique. La genèse de cette affaire remonte à la mise au placard du gardien stéphanois par Claude Puel en novembre 2020, qui avait abouti par un licenciement du joueur le 4 janvier 2021.

La suite de la procédure avait lieu hier, il ne s’agissait finalement que d’une « mise en état ». Le Progrès rapporte que « cette étape entre l’audience de conciliation et celle de jugement consiste à fixer des audiences intermédiaires afin de faire le point sur l’avancée de la procédure et du dossier. » Seuls les avocats des deux parties se sont rencontrés aux prud’hommes hier.

Les démarches risquent d’être encore très longues et le délibéré paraît encore lointain. Le jugement pourrait coûter 5 millions d’euros à l’ASSE si Ruffier obtient gain de cause. Cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus du club fait tâche et risque de s’éterniser au fil d’une saison cruciale où le club entend repartir sur des bases profondément saines.

Pour résumer La bataille juridique n'est pas terminée entre Stéphane Ruffier et l'ASSE. Le délibéré n'a pas été donné hier concernant le licenciement pour faute grave du gardien qui réclame 5 millions d'euros aux Verts. Le dossier risque de s'éterniser et peser sur un club qui tente tant bien que mal de se reconstruire sur des bases saines.

Yann Noailles

Rédacteur