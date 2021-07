ASSE : Ruffier, son départ, Puel, Green... Jessy Moulin se lâche !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Les coulisses de son départ à l’ASSE :

« Quitter l’ASSE a été très dur, on ne va pas se le cacher ! Mais bon, c'est le football. J'essaie de faire en sorte que le quotidien reprenne le dessus. Je m'enferme dans le boulot et je m'investis à fond dans ce nouveau projet. Ce n'était absolument pas prévu. Je suis allé voir Claude Puel quand j'ai reçu l'offre de Troyes. Il m'a dit que si je voulais y aller, le club ne me retiendrait pas. Tout ça restera en moi. J'ai pris cette décision d'accepter la proposition de Troyes. Un peu comme c'est venu.

L’émergence d’Etienne Green :

« Au moment où je suis allé voir le coach, ce n'était pas clair même si je me doutais de certaines choses. Forcément, la fin de saison a été dure à vivre pour moi. Surtout quand tu vois que l'équipe tourne sans toi. Mais le plus important, c'était avant tout que le club s'en sorte (...) J'espère qu'Etienne gardera un bon souvenir de moi et qu'il se rappellera que j'ai toujours cru en lui. C'est un gamin que j'ai trouvé talentueux dès que je l'ai vu. Il a patienté, il a travaillé. Il a toutes les qualités pour aller encore plus haut. »

Ses relations avec Stéphane Ruffier :

« On sait ce qui s'est passé avec l'agent de Ruff... et c'était une situation entre eux. Moi, je n'ai jamais commenté la situation, ce n'était pas ma place. J'ai essayé de me sortir ça de la tête. On n'a pas de relation avec Steph mais c'est une époque qui est passée maintenant. Ce n’est pas la meilleure que j'ai vécue. Tu essaies d'être performant, et en échange tu n'as pas grand chose ... ça n'a pas été simple mais c'est derrière moi. »

