ASSE : Sainté s'offre un record européen peu enviable !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, le CIES (Observatoire du Football) s'est intéressé au nombre de joueurs différents alignés dans tous les championnats de la planète. L'ASSE s'y illustre de la pire des manières en étant le club le plus instable de France (Ligue 1 et Ligue 2 confondus) sur les cinq dernières années.

Le 4e club le plus instable du monde depuis un an... Le pire en Europe !

Non seulement les Verts ont consommé 57 joueurs sur la dernière année (7 de plus que le FC Metz, l'autre club instable de France!) et se retrouve à la quatrième place des clubs les changeant de la planète derrière les paraguayens de Sportivo Ameliano et Club Guarani et les colombiens de l'Atlético Huila (60 joueurs utilisés).

Si l'on revient à cinq ans, soit bien avant la chute de Saint-Etienne en Ligue 2, cette instabilité avait déjà commencé puisqu'avec 107 éléments utilisés, l'ASSE détient le record de France devant Troyes (106) et Laval (103). Quand on sait qu'il y a souvent une corrélation entre les résultats et le nombre de joueurs utilisés, on comprend les difficultés des Verts.