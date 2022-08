ASSE : Soucasse a passé un savon aux Verts, Batlles demande le double de renforts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Les supporters de l’ASSE ont quitté le stade Geoffroy-Guichard la mine plus déconfite que jamais hier après-midi. Après avoir été atomisés par Le Havre (0-6) et écopé de trois cartons rouges, les Verts pointent plus que jamais dans les bas-fonds du classement de Ligue 2.

Cette large défaite aurait agi directement sur l’état d’esprit des dirigeants de l’ASSE. A l’issue du match qui se déroulait à huis clos, RMC Sport affirme que Jean François Soucasse aurait pris la parole dans le vestiaire face aux visages déboussolés des Verts.