ASSE - Mercato : Soucasse annonce la couleur pour le Mercato

Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Jean-François Soucasse annonce ce lundi dans le Progrès que les Verts auront un budget de 70 millions d’euros pour l’exercice à venir, 2021-2022. Dans le même temps, il prévient que le mercato sera « atone ».

"Le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire. À la vente, s’il y a des opportunités qui ne se refusent pas, parce que c’est nécessaire ou hors marché, il ne faudra pas s’en empêcher. Si on mène à bien notre projet, l’année prochaine, le club aura une masse salariale des plus maîtrisées de France avec des actifs joueurs importants. On a 12 mois de labeur pour finir ce changement de cap. Le club sera actif à la hauteur de ses moyens. Si un joueur vaut 10 M€, on ne pourra pas l’acheter. 15 mois viennent d’ébranler notre économie.. Aujourd’hui, il y a la possibilité de réaliser des prêts, des prêts avec option d’achat… Tout le monde sera prudent et inventif pour avoir la meilleure équipe. On trouvera des solutions, comme Claude l’a déjà fait. C’est aussi son savoir-faire. Yvan Neyou ou Yvann Maçon en sont la preuve." a déclaré le Président exécutif au Progrès. Le message semble clair quant à l’état des caisses de l’ASSE au sortir de cette saison. Il sera difficile pour les Verts d’être actif sur ce mercato et Claude Puel devra surement encore une fois composer avec son centre de formation.

