ASSE, Stade de Reims – Mercato : Boulaye Dia chez les Verts, un rendez-vous manqué

Actuellement deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (6 réalisations), Boulaye Dia (Stade de Reims, 23 ans) aurait pu porter le maillot de l'AS Saint-Etienne. Trouvé par le club champenois du côté de Jura Sud, l'attaquant a raconté au site Get French Football News les coulisses de son essai raté dans le Forez.

« Quand j'avais 12 ans, j'avais été invité à passer un essai de deux jours à l'ASSE. On a pris la route avec mon père mais arrivés au péage, la voiture est tombée en panne. Nous avons donc appelé un taxi et sommes nous rentrés chez nous à Oyonnax. Je n'ai pas passé cet essai et Saint-Etienne n'a jamais rappelé », raconte l'intéressé, souvent très bon face au club ligérien à chaque confrontation.

L'international sénégalais n'a finalement jamais intégré de centre de formation d'un club professionnel, passant les tests à l'Olympique Lyonnais mais butant sur la dernière étape avant de rejoindre l'autre grand club régional...