ASSE, Stade Rennais, Girondins - Mercato : pourquoi le dossier M’Baye Niang a encore capoté

L’ASSE tient peut-être enfin l’attaquant tant recherché par Claude Puel depuis deux mercatos. Anthony Modeste a en effet débarqué hier soir en prêt (sans option d’achat) en provenance du FC Cologne et a donc été choisi pour faire oublier le fiasco autour de Mostafa Mohamed... et de M’Baye Niang.

Romeyer a pris les choses en main pour Niang

L’Équipe explique ce mardi que Roland Romeyer n’a pas ménagé sa peine, hier, tout au long de la journée. Dès le début de la matinée, le co-président de l’ASSE a ainsi décroché son téléphone et poursuivi ses tractations avec le Stade Rennais au sujet de M’Baye Niang. Romeyer l’aurait joint plusieurs fois.

Le Stade Rennais a été moins flexible qu'en octobre

Contrairement au mois d’octobre, le club breton a durci les conditions de sortie, notamment au sujet du volet financier. Le club breton n’était plus disposé à prendre en charge une partie de son salaire (estimé à 250 000€ brut mensuels). Or, l’ASSE ne disposait que d’une enveloppe de 1 M€, soit 200 000€ brut par mois. Les négociations butant sur ce point, les Verts ont activé d’autres pistes en parallèle et Modeste a fini par arriver dans le Forez.