ASSE, Stade Rennais - Mercato : l’Arabie saoudite plutôt que la France pour M’Vila ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Le marché des joueurs libres est un terrain de jeu pour l'Arabie saoudite cet été. Le gouvernement local tente d'attirer tous les profils de joueurs susceptibles de hausser le niveau du championnat. Selon L’Équipe, Yann M'Vila en fait partie des pistes étudiées. Le milieu de terrain de 32 ans, en fin de contrat avec l'Olympiakos après y avoir passé trois saisons, est en contact avec des clubs locaux, en concurrence avec des écuries qatariennes et émiraties. L'international français (22 sélections) se laisse encore un peu de temps pour réfléchir et se garder une dernière porte ouverte en Europe.

M'Vila en pleine réflexion sur son avenir

Fin mai, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE et du Stade Rennais n’écartait pas un retour en France. « Un retour en France ? Pourquoi pas ! Je sais que j’ai énormément à donner, avait-il glissé à Goal. Aujourd’hui, je veux un challenge, je suis animé par ça et je suis prêt à donner beaucoup plus que ce que les gens peuvent imaginer pour vivre ça. Quand j’arrive dans un club je donne tout pour ce club. Je n’ai sûrement pas toujours été bon mais je n’ai jamais triché. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

🐍 LE SERPENT DE MER

💰💸 VENTE DU CLUB

🗞️ Abonnez-vous sur le shop 🔗 https://t.co/q2Zqh408W4 pic.twitter.com/XxNScS8bTe — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 13, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Yann M’Vila (32 ans), passé dans les rangs du Stade Rennais puis de l’AS Saint-Étienne, pourrait donner une nouvelle orientation à sa carrière en quittant l’Olympiakos pour signer en Arabie saoudite. L'option est sur la table.

Bastien Aubert

Rédacteur