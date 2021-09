ASSE, Stade Rennais – Mercato : les Verts s'offrent un nouvel imbroglio Mbaye Niang !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

C'est le running gag du Mercato de l'ASSE et si l'info est avérée, il y a un côté risible à ce dossier. En effet, un peu moins d'un an après avoir recalé le joueur à la visite médicale alors qu'il devait débarquer en prêt, Saint-Etienne aurait effectué une nouvelle tentative avec M'Baye Niang (26 ans).

D'après L'Equipe, les négociations avaient même démarré entre l'ASSE et le Stade Rennais pour que le Sénégalais soit libéré de ses deux dernières années de contrat et signe gratuitement chez les Verts moyennant un simple pourcentage à la revente.

Claude Puel n'en a finalement pas voulu !

D'abord favorable à cette option, Claude Puel aurait rétropédalé ce mardi sans qu'on ne sache réellement pourquoi. Peut-être que le manque de condition physique de Niang, qui n'a pas joué au plus haut niveau depuis un an et manqué son prêt à Al-Ahly, est à l'origine de ce revirement.

A quelques heures de la fin du Mercato, Mbaye Niang est toujours rennais et difficile de savoir où il rebondira. Montpellier est évoqué, Nantes l'a été mais a finalement décidé de faire venir Willem Geubbels. C'est sans doute davantage vers l'étranger qu'il faut regarder pour une destination à l'ancien buteur du Torino.