ASSE, Stade Rennais - Mercato : M’Vila vend la mèche pour son avenir

Notamment passé par le Stade Rennais puis l’ASSE, Yann M’Vila est aujourd’hui en Grèce, à l’Olympiakos. Son contrat se terminant dans quelques jours, il s’est confié au Parisien.

M’Vila ne veut pas se précipiter pour son avenir

Le milieu français de 32 ans déclare : « Le club souhaite me prolonger. Moi, je n’entends pas me précipiter. Je parle avec énormément de monde et j’étudie les multiples options s’offrant à moi. Je prioriserai le choix le plus opportun pour la suite de ma carrière. » déclare-t-il au Parisien. Yann M’Vila se laisse donc le temps de réfléchir et d’étudier les opportunités, pour son avenir.