ASSE, Stade Rennais - Mercato : Niang officialisé demain ?

Même si le mercato a refermé ses portes hier, les clubs de Ligue 1 ont encore trois moyens de se renforcer. Soit en recrutant dans le championnat russe, qui bénéficie d'un rab de onze jours, soit en piochant dans le vivier de joueurs libres où figurent quelques pointures comme Hatem Ben Arfa, soit en faisant appel à un joker, qui doit cependant être licencié en France. L'ASSE devrait opter pour cette dernière possibilité.

Des négociations portant sur le salaire

Selon Le Progrès, la piste Mbaye Niang, remontée trop tardivement hier lundi, est plus que jamais d'actualité. Le Stade Rennais et l'AS Saint-Etienne auraient continué de négocier toute la journée de mardi. Les discussions ont notamment porté sur la prise en charge d'une partie du salaire de l'attaquant par les Rouge et Noir.

Le quotidien régional explique que l'officialisation du prêt, qui sera sans option d'achat, pourrait survenir demain mercredi.