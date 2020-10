ASSE, Stade Rennais – Mercato : Pierre Ménès balance encore sur les agents de Niang

Bien renseigné sur le dossier M'Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans), Pierre Ménès est revenu sur l'échec du prêt de son ami à l'AS Saint-Etienne. Comme il l'avait déjà fait sur Twitter, le consultant du Canal Football Club a lourdement chargé les représentants du Sénégalais dans son dernier « Pierrot face Cam ».

Les « pinpins d'agents » et leur « commission de merde »

« Cela n'a échappé à personne que j'avais d'excellentes relations avec M'Baye Niang qui m'a dit qu'il passait la visite médicale le lendemain. Ce qu'il a fait. Rennes était d'accord, le joueur était d'accord, Saint-Etienne était d'accord. Tout le monde était d'accord et il a fallu que des pinpins d'agents - à qui M'Baye Niang avait d'ailleurs annoncé qu'il ne voulait plus travailler avec eux mais encore sous contrat jusqu'en janvier – sont venus pour gratter leur petite commission de merde. Surtout que j'imagine que même sur un salaire comme celui de Niang, un prêt ne va pas non plus chiffrer à des trucs comme ça... Quand tu en arrives à faire avorter un prêt en te réclamant agent d'un joueur, ça me paraît extrêmement grave », a-t-il lâché en préambule.

Désormais, il espère que la situation de Niang « coincé » à Rennes se normalisera : « Il va retrouver à son grand bonheur Julien Stéphan. Maintenant on verra. La balle est dans le camp des deux. A Niang de se montrer un peu plus concerné par ce qui se passe à Rennes. A Stéphan de ne pas être optu et de lui laisser une chance. Surtout qu'avec le nombre de matches qui attend le Stade Rennais jusqu'au mois de décembre, il va forcément y avoir de la rotation ».