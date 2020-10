ASSE, Stade Rennais – Mercato : une nouvelle version surgit dans le dossier Niang

Depuis une semaine, de nombreux observateurs et même l'AS Saint-Etienne se sont déchaînés sur les agents de M'Baye Niang (Stade Rennais), Grégory Gélabert et Jonathan Chiche, suite à l'échec de son prêt dans le Forez.

Cependant, si l'on en croit Téléfoot, qui avance d'autres informations, mettre l'échec du dossier sur le simple dos des conseillers de Niang est une vision réductrice des choses. Selon les informations du diffuseur, c'est bien M'Baye Niang lui-même qui a changé d'avis, convaincu par ses deux agents mais également par l'appel de Julien Stéphan, son entraîneur en Bretagne.

Armand : « Niang va tout faire pour retrouver une place »

Pour Sylvain Armand, ancien coordinateur sportif du Stade Rennais et désormais consultant à Téléfoot, le buteur sénégalais est en capacité de se relancer chez les Rouge et Noir malgré son faux-départ : « Il est capable. M'Baye est quelqu'un de courageux, d'ambitieux, qui a du caractère... Il va tout faire pour retrouver une place. C'est un compétiteur. Il a fait beaucoup pour le Stade Rennais depuis deux ans. Bien évidemment il part avec un train de retard. Il le sait et c'est une évidence. A la base, il ne faisait plus trop parti du projet du club et du coach. Il a la capacité à se battre. Il ne va rien lâcher. Il ne peut pas continuer et se permettre de rester à la maison tous les week-ends... »