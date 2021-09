ASSE : un ancien sponsor ironise sur le Mercato des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L'ASSE a failli être le seul club européen à ne pas recruter cet été, mais sur le fil, les Verts ont finalement obtenu le prêt de l'attaquant uruguayen Ignacio Ramirez. Insuffisant pour être épargné par Winamax, qui s'est gentiment moqué du Mercato stéphanois au moment de commenter les mouvements réalisés cet été.

Selon l'ancien sponsor maillot des Verts, cher à Patrick Bruel, les gagnants du mercato sont le PSG, l'OM et Manchester United, alors que les perdants sont le FC Barcelone, le LOSC et Montpellier. Et à Winamax d'ajouter une autre catégorie « Ils ignoraient qu'il y avait un mercato », et de citer un seul club : l'ASSE. Plutôt marrant non ?

Les gagnants du mercato :

- PSG

- OM

- Manchester United



Les perdants du mercato :

- Barcelone

- LIlle

- Montpellier



Ils ignoraient qu'il y avait un mercato :

- Saint-Etienne — Winamax Sport (@WinamaxSport) September 1, 2021