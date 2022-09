ASSE : un attaquant a saboté le mercato des Verts depuis des années !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

David Wantier, à chaque fois qu’il revient sur son passage à l’ASSE, nous apprend quelques anecdotes sur la stratégie du recrutement en interne. Ce mardi, l’ancien responsable du recrutement des Verts est revenu sur un gros raté de Claude Puel : Mohamed Kudus. Mais pas seulement. Selon Wantier, avoir misé gros sur le flop argentin Gonzalo Bergessio (38 ans) à l’été 2009 a vacciné les dirigeants de l’ASSE au poste d’attaquant de pointe !

Bergessio a traumatisé l'ASSE

« Il n'y a pas de syndrome de l'attaquant mais Saint-Etienne n’a pas les moyens financiers pour recruter un crack en attaque. Les dirigeants stéphanois sont traumatisés par Gonzalo Bergessio, a-t-il affirmé dans Le Progrès. Quand est-ce qu’à la formation, ils vont se mettre dans l’idée qu’il faut recruter quelqu’un qui forme spécifiquement les attaquants ? À Saint-Etienne il y a eu Robert Beric et concernant un élément formé à l’ASSE, Jonathan Bamba. C’est tout et c’est trop peu. Le grand attaquant, on en parle depuis vingt ans. »

Bastien Aubert

Rédacteur