ASSE : un Mercato chamboulé et de gros changements autour de Puel avec la vente ?

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo sont désormais ouverts à la vente de l’ASSE, qu’il dirige depuis 2004. « Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur, peut-on ainsi lire dans une lettre ouverte. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. »

Si le prix de la vente pourrait être de l’ordre de 20 millions d’euros, celle-ci ne devrait pas voir le jour avant plusieurs mois. « Le processus de cession d’un club se révélant complexe. Selon un connaisseur de ce genre d’opération, la vente de l’ASSE, si vente il y a, ne devrait pas intervenir avant février 2022 », peut-on ainsi lire dans L’Équipe du jour.

Romeyer sur le reculoir, Soucasse promu ?

Le quotidien sportif donne de plus amples précisions sur les bouleversements qui pourraient en découler au mercato et sur l’organisation interne en amont de cette cession à venir. « Le fait qu’ordre vient d’être donné aux dirigeants de ne plus procéder à de nouvelles dépenses pourrait indiquer que le processus de retrait des deux présidents est déjà (bien) engagé, explique Bernard Lions. Romeyer aurait d’ailleurs décidé de quitter son fauteuil de président du directoire, en fin de saison. Jean-François Soucasse devrait être nommé président délégué avec les mêmes actionnaires au-dessus de lui. Plus pour longtemps. »