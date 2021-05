ASSE : un message caché de Puel à ses dirigeants en vue du Mercato ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE pouvait difficilement faire pire pour achever sa saison. Sans âme ni envie, les Verts ont chuté à Geoffroy-Guichard face au Dijon FCO, lanterne rouge de L1 et relégué depuis des semaines (0-1). Claude Puel ne souhaitait pas accabler ses troupes malgré un manque d’efficacité et d’investissement palpables.

« Ce qu'il y a à retenir, c'est le manque d'efficacité. On n'a pas su capitaliser sur nos moments forts et sur leur première occasion, on a été punis. Ensuite, on s'est compliqué la tâche, a-t-il déclaré en conférence de presse. C'est un dernier match que l'on avait bien abordé, mais que l'on a mal fini. C'est une fin de saison que l'on aurait aimé avoir sur une meilleure note. C'est dommage. »

« Laissez mûrir les jeunes vus et on en reparlera »

Au-delà de la performance manquée de l’ASSE, le Castrais s’est projeté sur la saison prochaine en laissant une phrase qui laisse peu de doutes sur ses intentions avant le mercato : miser sur la jeunesse, encore et toujours. « Je pense que cette saison nous avons progressé dans la difficulté et dans cette saison compliquée, on a montré du caractère. Il y a eu de l'apprentissage, a-t-il affirmé. Laissez mûrir les jeunes joueurs que l'on a vus cette saison et on en reparlera. »