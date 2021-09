ASSE : un rachat accéléré pour impulser un Mercato dantesque cet hiver ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Norodom Ravichak. Les supporters de l’ASSE ont appris à connaître ce nom depuis le week-end écoulé. On est encore loin d’une passation de pouvoir mais le prince héritier du Cambodge s’est officiellement placé pour racheter le club forézien en déposant une lettre de garantie bancaire de 100 millions d’euros vendredi.

Ravichak viendrait donc livrer bataille aux candidats déjà déclarés dans cette course à la succession du duo Caïazzo-Romeyer : Terrapin (fonds d’investissement américain) et Olivier Markarian (soutenu par une puissante société financière du Luxembourg). Et son arrivée serait une aubaine, une vente du club avant la fin de l’année civile devenant de plus en plus pressante. Roland Romeyer l’a de nouveau appelée de ses vœux le 13 septembre.

Cinq (voire 6) départs à la CAN cet hiver !

« Quel que soit le classement à la trêve, l’ASSE devra recruter coûte que coûte. Ne serait-ce que pour pallier le départ de nombre de ses joueurs majeurs à la CAN. Or, si le club a assuré son budget pour la saison, Caïazzo et Romeyer n’auront pas les moyens d’injecter de l’argent dans le mercato d’hiver », précise L’Équipe. Cela va dans le sens des informations de But! au sujet d'un mercato particulièrement animé en cas d'arrivée de ce repreneur.

Ce sont en effet pas moins de 5 joueurs qui seraient alors concernés par un départ temporaire sur le continent africain (du 9 janvier au 6 février 2022 : Denis Bouanga (Gabon), Harold Moukoudi et Yvan Neyou (Cameroun), Wahbi Khazri (Tunisie), Saidou Sow (Guinée), voire Zaydou Youssouf, courtisé par les Comores.

‼️La vente de l’#ASSE pourrait s’accélérer avec des réunions mardi avec notamment le prince héritier du Cambodge en pôle position



Le Cambodgien aurait les faveurs de Caïazzo. Pas celles de Romeyer qui préfère Markarian.@lequipe pic.twitter.com/Vk1RgffSEl — Sainté Inside (@SainteInside) September 19, 2021