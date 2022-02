ASSE : un terrible danger plane sur le vestiaire après le mercato d’hiver

Zapping But! Football Club ASSE : La question de la semaine

Sept. C’est le nombre de renforts recrutés par l’ASSE cet hiver. Sur le papier, le travail de Loïc Perrin est tout à fat louable, d’autant plus qu’il vient à peine de prendre en charge le recrutement des Verts. Dans les faits, cette abondance de biens pourrait néanmoins nuire à l’équilibre du vestiaire stéphanois sur la durée. Patrick Collot, entraîneur intérimaire du LOSC (novembre 2016-février 2017), avait par exemple subi le mercato hivernal avec la signature de six joueurs lors de l’arrivée de Gérard Lopez. Son témoignage est glaçant.

« Des problèmes dans le management »

« C’était très compliqué. On avait un groupe avant la trêve qui avait eu des résultats intéressants (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Quand les recrues sont arrivées, toutes d’un coup et en nombre important, cela a déséquilibré le vestiaire. Comme les nouveaux joueurs vont prendre la place de certains, il faut les intégrer le plus rapidement possible, prévient-il dans L’Équipe. Cela pose des problèmes dans le management. Cela s’est vu dans nos résultats. On n’a pas besoin d’expliquer les choses, les joueurs sont intelligents, ils savent qui va être impacté par les recrues. Ils acceptent quand ce sont des arrivées importantes. Mais si cela ne fonctionne pas, le groupe pourra penser ‘ce n’est pas de notre faute, c’est celle des dirigeants’. Mais aucun ne vient se manifester, on le ressent à travers les tensions, des énervements ou un manque de confiance chez les joueurs mis en danger. »

