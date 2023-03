ASSE : une nouvelle équipe montée par Perrin et Batlles au mercato ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après avoir été pressenti à l’automne 2021 pour devenir directeur sportif de l’ASSE, Mathieu Bodmer ne regrette rien puisqu’il occupe ces mêmes fonctions avec réussite du côté du Havre, actuel leader de Ligue 2.

Lancé sur le niveau actuel de l’antichambre de Ligue 1, mais aussi celui de l’ASSE, l’ancien milieu de terrain du PSG a dit tout le bien qu’il pensait du redressement opéré par Loïc Perrin et Laurent Batlles au cours du mercato hivernal. Pour lui, ce n'est plus la même équipe qu'en début de saison.

« Au regard du classement, Saint-Étienne, c’est compliqué pour eux car il y a eu un départ difficile mais depuis janvier et le mercato hivernal, avec les joueurs qu’ils ont amenés, ce n’est plus du tout la même équipe, a expliqué Bodmer à Foot Mercato. C’est une belle équipe du championnat. Au même titre que Metz, Bordeaux, Sochaux, il y a aussi Bastia, Caen etc. »