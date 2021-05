ASSE : Vente du club, Hamouma, Debuchy, Mercato...Puel répond à tout !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le groupe contre Dijon

"Mathieu (Debuchy) va soulager sa cheville qu’il a beaucoup sollicitée sur les derniers matchs. Romain (Hamouma) également par rapport à sa hanche. Cissé est revenu à l’entraînement. On fera le point demain."

Prolongations de contrat

"Nous ne prolongerons pas les contrats de Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet. Debuchy ? Ce n’est jamais évident surtout quand on apprécie humainement le joueur. Mais je me dois de penser à la suite. Il y a des jeunes qui poussent. Mathieu n’aurait pas démarré titulaire et c’est un compétiteur. On ne peut pas le mettre sur le banc. C’est normal qu’il soit déçu. Je n’en attendais pas plus. Il est dans la compétition et a besoin de batailler, d’être là. Je ne pourrai pas lui garantir une place de titulaire. Il faut être honnête avec ces joueurs-là, Mathieu est un international avec une carrière de haut-niveau, mais peut apporter seulement s’il reste sur le terrain. Yvann Maçon est international espoirs et devrait logiquement prendre la suite."

Hamouma

"On se rapprochera de Romain Hamouma avec une proposition de le prolonger. Il pourra signer dans le club qu’il voudra. Il a apporté une régularité à l’équipe et a fait une saison pleine, de bon niveau, sûrement une de ses meilleures."

Monnet-Paquet

" Kevin est redevenu opérationnel dans la seconde partie de saison. C’est également un choix par rapport aux joueurs qui arrivent. Il a envie de continuer sa carrière et est revenu à un bon niveau."

Fin du championnat

"C’était important de se fixer un cap (pour finir le championnat). La qualité des entraînements, des petits jeux ludiques pour terminer, cette semaine, était bonne. Il faut matérialiser face à un équipe qui joue libérée. Mon objectif est de bien terminer la saison ensemble. On prend du plaisir dans la qualité. L’aspect financier en fonction de notre classement reste abstrait pour les joueurs. Il n’y a pas de raison à ce que il n’y ait pas une continuité dans les progrès la saison prochaine."

Mercato

"Je ne connais pas le souhait de Pape Cissé pour la suite. Et la position de son club (Olympiakos). Rien n’est arrêté. Je ne pense pas aux vacances. Je suis toujours sollicité, concentré sur le dernier match. Je vais voyager après le match mais je serai toujours disponible, ici ou ailleurs. Il faut préparer la saison prochaine."

Les gardiens de but

"Je veux qu’Etienne Green finisse bien et on verra la saison prochaine ce qu’il se passera. Il n’y aura pas de gardien qui nous rejoindra mais je ne veux pas établir de hiérarchie pour la saison prochaine."

Les jeunes

"On forme des joueurs, mais aussi des compétiteurs. Ils ont pu le montrer. Il y a des étapes chez certains qui passent de l’adolescence à l’homme. Ils commencent à devenir des hommes, dans leur parcours. On sent déjà plus de maturité."

